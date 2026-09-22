Фіналістка Ролан Гаррос стане наступною суперницею Олійникової на турнірі у Сінгапурі

У другому колі WTA 500 у Сінгапурі Олександра Олійникова (47) зустрінеться з польською тенісисткою Маєю Хвалінською (25), яка нещодавно сенсаційно дійшла до фіналу Ролан Гаррос-2026.

Протистояння заплановане на 23 вересня та розпочнеться орієнтовно о 05:00 (за київським часом). Переможниця цієї пари зіграє в 1/4 фіналу проти бельгійки Елісе Мертенс або тріумфаторки дуелі Барбора Крейчикова (Чехія) – Анна-Лена Фрідзам (Німеччина).

Це буде друга зустріч між тенісистками. Вперше та наразі востаннє вони грали між собою в 1/8 фіналу турнірної серії WTA 125 у Флоріанополісі (Бразилія). Лобова дуель закінчилася у двох сетах на користь представниці Польщі – 7:6, 6:1.

Відзначимо, що у першому колі в Сінгапурі українська спортсменка переграла у двох партіях американку Вівіан Вольфф (6:1, 7:6), тоді як Хвалінська також у двох сетах здолала словацьку суперницю Ребекку Шрамкову (6:4, 6:2).

Польська тенісистка, яка у фіналі РГ-2026 програла "нейтральній" Міррі Андрєєвій, перервала серію із трьох поспіль поразок. Цей неприємний відрізок тягнувся із 1/16 фіналу змагань у Цинциннаті (17 серпня 2026 року).

Додамо, що у ці дні Олійникова повинна була виступати у складі збірної України у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг, однак за підсумками US Open тенісистку було виключено з попередньої заявки команди.