Погугліть інформацію про Олешки: Олійникова залишила чіткий меседж фанатам після перемоги

Олександра Олійникова (47) з перемоги над американкою Вівіан Вольфф (240) стартувала на старті турніру WTA 500 у Сінгапурі, після чого на корті звернулась до вболівальників.

Її слова передає UTC.

Українська тенісистка звернула їхню увагу на критичну ситуацію в Олешках. Вона попросила глядачів допомогти врятувати людей:

"Ви знаєте, що я з України, і в нас зараз війна. Після завершення матчу хочу попросити вас про одне: будь ласка, погугліть інформацію про Олешки. Воно зараз тимчасово окуповане, і там гуманітарна катастрофа. Надходять повідомлення, що люди там голодують, не мають доступу до гуманітарної допомоги чи ліків і не можуть виїхати чи евакуюватися. Тому я прошу кожного: коли ви завершите перегляд цього чудового турніру, пошукайте інформацію та поширюйте її – діліться нею всюди, щоб ми могли врятувати життя українців".

Зазначимо, що Олександра здобула перемогу в першому колі з рахунком 6:1, 7:6. Її наступною суперницею стане чинна фіналістка Ролан Гаррос.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що місто Олешки на Херсонщині тривалий час живе у повній блокаді. Там залишається понад 6 тисяч людей, серед них майже 200 дітей.

Окупанти не пускають туди навіть гуманітарну допомогу. Остання провізія та продукти харчування завозилися в Олешки наприкінці травня.