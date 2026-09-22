Олійникова не без проблем пройшла перше коло турніру у Сінгапурі

Олександра Олійникова (47) переграла американку Вівіан Вольфф (240) у першому колі турнірної серії WTA 500 у Сінгапурі.

Поєдинок тривав 1 годину 42 хвилини та закінчився у двох сетах – 6:1, 7:6 (7).

Українка легко забрала за собою першу партію, яка розпочалася з 3:0 на користь Олександри, віддавши опонентці лише один гейм на її подачі.

У другому сеті тенісистки видали рівну боротьбу. Під час нього Олександра навіть поступалася у рахунку 2:4, але змогла переламати хід матчу на свою користь, взявши чотири гейми поспіль. Однак навіть цього не вистачило 47-й ракетці світу, аби довести зустріч до переможного результату. Американка перевела гру у тайбрейк, де Олійникова просто знищила Вольфф – 7:1.

Цікаво, що до цього Олійникова вдруге поспіль здолала Вольфф. Вперше це було у півфіналі ITF W35 (7:5, 6:0) у серпні 2024 року.

Singapore Tennis Open presented by BNP Paribas – WTA 500

Сінгапур, Сінгапур, хард

Призовий фонд: $1,206,446

Перше коло, 22 вересня

Олександра Олійникова (Україна) – Вівіан Вольфф (США) 6:1, 7:6(7)

За зустріч українка одного разу подала навиліт та допустила п'ять подвійних помилок. Її показник першої подачі склав 55 відсотків.

У наступному раунді змагань Олійникова зіграє з Маєю Хвалінською, яка у двох сетах "закрила" словацьку тенісистку Ребекку Шранкову – 6:4, 6:2.

Нагадаємо, що у ці дні Олійникова повинна була виступати у складі збірної України у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг, однак за підсумками US Open тенісистку було виключено з попередньої заявки команди.