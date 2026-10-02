Впевнена перемога над фіналісткою Ролан Гаррос-2026: огляд матчу Ястремська – Хвалінська в Пекіні
Даяна Ястремська
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Даяна Ястремська (111) впевнено вийшла у третє коло турніру серії WTA 1000 в Пекіні, розгромивши у другому колі фіналістку Ролан Гаррос-2026 польку Маю Хвалінську (21).
Гра тривала 1 годину 6 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:1.
China Open – WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Друге коло, 2 жовтня
Даяна Ястремська (Україна) – Мая Хвалінська (Польща) 6:3, 6:1
Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Ястремська зіграє проти австрійки Сіньї Краус (95).
Нагадаємо, що Україну на турнірі в Пекіні продовжують представляти ще дві тенісистки. Дар'я Снігур (46) перемогла першу ракетку Італії Жасмін Паоліні (20) у другому раунді, а Еліна Світоліна (7) матч цієї стадії змагань проведе 3 жовтня.