Впевнена перемога над фіналісткою Ролан Гаррос-2026: огляд матчу Ястремська – Хвалінська в Пекіні

Даяна Ястремська (111) впевнено вийшла у третє коло турніру серії WTA 1000 в Пекіні, розгромивши у другому колі фіналістку Ролан Гаррос-2026 польку Маю Хвалінську (21).

Гра тривала 1 годину 6 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:1.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло, 2 жовтня

Даяна Ястремська (Україна) – Мая Хвалінська (Польща) 6:3, 6:1

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Ястремська зіграє проти австрійки Сіньї Краус (95).

Нагадаємо, що Україну на турнірі в Пекіні продовжують представляти ще дві тенісистки. Дар'я Снігур (46) перемогла першу ракетку Італії Жасмін Паоліні (20) у другому раунді, а Еліна Світоліна (7) матч цієї стадії змагань проведе 3 жовтня.