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Впевнена перемога над фіналісткою Ролан Гаррос-2026: огляд матчу Ястремська – Хвалінська в Пекіні

Станіслав Матусевич — 2 жовтня 2026, 13:59
Впевнена перемога над фіналісткою Ролан Гаррос-2026: огляд матчу Ястремська – Хвалінська в Пекіні
Даяна Ястремська
Getty Images

Даяна Ястремська (111) впевнено вийшла у третє коло турніру серії WTA 1000 в Пекіні, розгромивши у другому колі фіналістку Ролан Гаррос-2026 польку Маю Хвалінську (21).

Гра тривала 1 годину 6 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:1.

China Open – WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Друге коло, 2 жовтня

Даяна Ястремська (Україна) – Мая Хвалінська (Польща) 6:3, 6:1

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Ястремська зіграє проти австрійки Сіньї Краус (95).

Нагадаємо, що Україну на турнірі в Пекіні продовжують представляти ще дві тенісистки. Дар'я Снігур (46) перемогла першу ракетку Італії Жасмін Паоліні (20) у другому раунді, а Еліна Світоліна (7) матч цієї стадії змагань проведе 3 жовтня.

огляд матчу Даяна Ястремська Мая Хвалінська

огляд матчу

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