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Перемога над принциповою суперницею: огляд матчу Костюк – Александрова на US Open

Станіслав Матусевич — 4 вересня 2026, 21:24
Перемога над принциповою суперницею: огляд матчу Костюк – Александрова на US Open
Марта Костюк
Getty images

Українка Марта Костюк (11) здобула впевнену перемогу над "нейтральною" Єкатериною Александровою у третьому колі US Open і вийшла в 1/8 фіналу змагань.

Гра тривала 1 годину 16 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:2.

Огляд матчу

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Третє коло, 4 вересня

Марта Костюк (Україна) – Єкатерина Александрова (-) 6:3, 6:2

Суперниці зустрічалися втретє, українка здобула першу перемогу. В 1/8 фіналу Костюк зіграє проти сильнішої в матчі між Енн Лі (28, США) та Ліндою Носковою (6, Чехія).

Марта другий сезон поспіль вийшла в 1/8 фіналу Відкритої першості США. Пробиватися до чвертьфіналу раніше їй не вдавалося.

Проти ночі 5 вересня свій поєдинок третього кола проведе перша ракетка України, Еліна Світоліна (9). Третьою українською тенісисткою у третьому раунді US Open напередодні стала Юлія Стародубцева (58), що принесло повторення національного рекорду.

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