Перемога над принциповою суперницею: огляд матчу Костюк – Александрова на US Open

Українка Марта Костюк (11) здобула впевнену перемогу над "нейтральною" Єкатериною Александровою у третьому колі US Open і вийшла в 1/8 фіналу змагань.

Гра тривала 1 годину 16 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:2.

Огляд матчу

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Третє коло, 4 вересня

Марта Костюк (Україна) – Єкатерина Александрова (-) 6:3, 6:2

Суперниці зустрічалися втретє, українка здобула першу перемогу. В 1/8 фіналу Костюк зіграє проти сильнішої в матчі між Енн Лі (28, США) та Ліндою Носковою (6, Чехія).

Марта другий сезон поспіль вийшла в 1/8 фіналу Відкритої першості США. Пробиватися до чвертьфіналу раніше їй не вдавалося.

Проти ночі 5 вересня свій поєдинок третього кола проведе перша ракетка України, Еліна Світоліна (9). Третьою українською тенісисткою у третьому раунді US Open напередодні стала Юлія Стародубцева (58), що принесло повторення національного рекорду.