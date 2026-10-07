Визначилася потенційна суперниця Світоліної у чвертьфіналі турніру в Пекіні

Китайська тенісистка Чжен Ціньвень (54) вийшла у чвертьфінал домашнього турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У матчі 1/8 фіналу вона здолала представницю Вірменії Аліну Чараєву (118).

Гра тривала 2 години 12 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 2:6, 6:4.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

1/8 фіналу, 7 жовтня

Чжен Ціньвень (Китай) – Аліна Чараєва (Вірменія) 6:1, 2:6, 6:4

Тенісистки зустрічалися вдруге, двічі перемогла китаянка. У чвертьфіналі змагань Чжен може зіграти проти українки Еліни Світоліної (7), якщо та здолає в матчі 1/8 фіналу американку Енн Лі (30).

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Пекіні Світоліна здолала чешку Катерину Синякову (55), а в третьому раунді перемогла грекиню Марію Саккарі (33).