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Визначилася потенційна суперниця Світоліної у чвертьфіналі турніру в Пекіні

Станіслав Матусевич — 7 жовтня 2026, 16:28
Визначилася потенційна суперниця Світоліної у чвертьфіналі турніру в Пекіні
Чжен Ціньвень
Getty images

Китайська тенісистка Чжен Ціньвень (54) вийшла у чвертьфінал домашнього турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У матчі 1/8 фіналу вона здолала представницю Вірменії Аліну Чараєву (118).

Гра тривала 2 години 12 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 2:6, 6:4.

China Open – WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $9,415,725
1/8 фіналу, 7 жовтня

Чжен Ціньвень (Китай) – Аліна Чараєва (Вірменія) 6:1, 2:6, 6:4

Тенісистки зустрічалися вдруге, двічі перемогла китаянка. У чвертьфіналі змагань Чжен може зіграти проти українки Еліни Світоліної (7), якщо та здолає в матчі 1/8 фіналу американку Енн Лі (30).

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Пекіні Світоліна здолала чешку Катерину Синякову (55), а в третьому раунді перемогла грекиню Марію Саккарі (33).

Пекін Еліна Світоліна Чжен Ціньвень

Чжен Ціньвень

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