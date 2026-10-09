Чжен – про перемогу над Світоліною в Пекіні: Еліна грала справді дуже добре

Китайська тенісистка Чжен Ціньвень поділилася емоціями від перемоги над українкою Еліною Світоліною у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Пекіні.

Слова Чжен наводить Великий теніс України.

"Світоліна сьогодні грала справді дуже добре. У другому сеті вона показала особливо високий рівень і значно додала у своїй грі. Тай-брейк був неймовірно близьким, ми обидві зіграли багато дуже хороших розіграшів. Якщо чесно, я дуже хотіла виграти цей матч, тому в найважливіші моменти сильно нервувала. Адреналін просто зашкалював, але водночас я намагалася діяти агресивно. Я дуже рада цій перемозі й особливо ціную те, що здобула її перед усіма вболівальниками, які сьогодні мене підтримували. Востаннє я виходила до півфіналу China Open у 2024 році, тож сподіваюся, що цього разу зможу пройти ще далі", – сказала Ціньвень.

8 жовтня китаянці виповнилося 24 роки й вона сподівається на своє подальше дорослішання.

"Сподіваюся, що у 24 роки зможу стати трохи зрілішою і на корті спокійніше реагувати на складні ситуації, правильно граючи кожне окреме очко. Саме цього я від себе вимагаю. Також сподіваюся, що надалі, незалежно від того, перебуватиму я на підйомі чи переживатиму спад, уболівальники зможуть ставитися до цього спокійно. І мені самій теж потрібно зберігати спокій. Ще раз хочу подякувати своїй команді. Саме вони допомогли мені пройти дуже складний період і повернутися сюди. Я надзвичайно вдячна за все, що маю зараз".

Нагадаємо, що Чжен Ціньвень вийшла до півфіналу домашнього турніру в Пекіні, де зустрінеться з переможницею матчу між полькою Ігою Швьонтек та бельгійкою Елізе Мертенс.