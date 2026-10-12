Обидві фіналістки "тисячника" в Пекіні знялися з турніру в Ухані

Фіналістки турніру серії WTA 1000 в Пекіні, китаянка Чжен Ціньвень (23) та "нейтральна" Мірра Андрєєва (3), відмовилися від виступу на наступному "тисячнику" в Ухані.

Про це повідомляє Tennis Temple.

Переможниця турніру в столиці Китаю Чжен знялася через травму правого плеча та сильну фізичну втому.

"Після повернення через травму я провела дуже напружені півтора місяця, виступаючи на US Open, Кубку Біллі Джин Кінг та China Open. Після такої інтенсивної серії матчів відчуваю сильну фізичну втому. Сподіваюся повернутися до Уханя наступного року в найкращій формі", – заявила Ціньвень.

Андрєєва, яка після виходу до фіналу в Пекіні дебютувала на третій позиції світового рейтингу та вже гарантувала собі поїздку на Підсумковий турнір, не зіграє в Ухані через зміну розкладу виступів.

Місце Андрєєвої в турнірній сітці посяде американка Іва Йович (11). Вона стартуватиме з другого кола змагань, де може зустрітися з Даяною Ястремською (103), якщо українка переможе на старті іспанку крістіну Букшу (38).

Третьою втратою турніру в Ухані стала чемпіонка Вімблдона Лінда Носкова (8). Чешка завдяки своїй перемозі на мейджорі може дозволити собі готуватися до дебютного розіграшу WTA Finals. У Китаї вона не зіграє через травму литкового м'яза лівої ноги.

Нагадаємо, що шестеро тенісисток гарантували собі потрапляння на Підсумковий турнір. Українки Еліна Світоліна і Марта Костюк борються за останні дві путівки до Індіан-Веллса.