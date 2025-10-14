Українська правда
Сенсаційний переможець Мастерсу в Шанхаї отримав вайлд-кард у Базелі

Станіслав Матусевич — 14 жовтня 2025, 20:11
Сенсаційний переможець Мастерсу в Шанхаї отримав вайлд-кард у Базелі
Валентен Вашеро
Тенісист із Монако Валентен Вашеро (40), який минулого тижня сенсаційно став чемпіоном Мастерсу в Шанхаї, розпочавши змагання з кваліфікації на 204 місці світового рейтингу, отримав вайлд-кард на турнір серії ATP 500 у швейцарському Базелі. 

Змагання у Базелі відбудеться з 20 по 26 жовтня, і Вашеро за рейтингом не потрапляв в основну сітку змагань. Однак тепер він зможе уникнути кваліфікаційних поєдинків.

Раніше Валентен жодного разу не брав участі в турнірах серії АТР 500. На його рахунку до Шанхая з великих турнірів лише перше коло Ролан Гаррос 2024 та три участі на домашньому Мастерсі в Монте-Карло (2023-2025) завдяки вайлд-кард.

Нагадаємо, що з історією двоюрідних братів Валентена Вашеро і Артура Ріндеркнеха, фіналістів Мастерсу в Шанхаї, ви можете ознайомитися на нашому сайті. 

