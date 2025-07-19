Соболєва не змогла вийти у фінал турніру ITF у Чехії
Анастасія Соболєва
Instagram Анастасії Соболєвої
Анастасія Соболєва (233) не змогла вийти у фінал турніру серії ITF W75, що проходить у чеському Оломоуці. Українка відмовилася від продовження боротьби у півфінальному матчі проти бельгійки Габріели Лі (323) за рахунку 2:6, 1:2.
Гра до моменту зупинки тривала 1 годину 2 хвилини.
ITF W75, Olomouc
Оломоуц, Чехія, грунт
Призовий фонд: $60,000
Півфінал, 19 липня
Габріела Лі (Бельгія) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:2, 2:1, відмова Соболєвої
Тенісистки раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань Лі зіграє з переможницею матчу між Аною Софією Санчес (226, Мексика) та Теодорою Костович (371, Сербія).
Нагадаємо, що на старті турніру в Оломоуці Соболєва перемогла Саміру де Стефано (381, Італія), у другому колі розгромила Луцію Гавличкову (948, Чехія), а у чвертьфіналі здолала Петру Седлачкову (-, Чехія).