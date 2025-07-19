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Соболєва не змогла вийти у фінал турніру ITF у Чехії

Станіслав Матусевич — 19 липня 2025, 12:46
Соболєва не змогла вийти у фінал турніру ITF у Чехії
Анастасія Соболєва
Instagram Анастасії Соболєвої

Анастасія Соболєва (233) не змогла вийти у фінал турніру серії ITF W75, що проходить у чеському Оломоуці. Українка відмовилася від продовження боротьби у півфінальному матчі проти бельгійки Габріели Лі (323) за рахунку 2:6, 1:2.

Гра до моменту зупинки тривала 1 годину 2 хвилини.

ITF W75, Olomouc
Оломоуц, Чехія, грунт
Призовий фонд: $60,000
Півфінал, 19 липня

Габріела Лі (Бельгія) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:2, 2:1, відмова Соболєвої

Тенісистки раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань Лі зіграє з переможницею матчу між Аною Софією Санчес (226, Мексика) та Теодорою Костович  (371, Сербія).

Нагадаємо, що на старті турніру в Оломоуці Соболєва перемогла Саміру де Стефано (381, Італія), у другому колі розгромила Луцію Гавличкову (948, Чехія), а у чвертьфіналі здолала Петру Седлачкову (-, Чехія).

ITF Анастасія Соболєва

Анастасія Соболєва

Соболєва зіграє у півфіналі на турнірі в Оломоуці
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