Соболєва вийшла у чвертьфінал турніру WTT у Болгарії

Анастасія Соболєва (180) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTT W50 у болгарському Бургасі. У матчі другого кола третя сіяна українка обіграла місцеву тенісистку Лідію Єнчеву (357).

Поєдинок тривав 2 години 6 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:5.

За матч Соболєва 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 8 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 6 помилок на подачі та 5 брейків.

WTT W50, Burgas

Бургас, Болгарія, грунт

Призовий фонд: $40,000

Друге коло, 8 жовтня

Анастасія Соболєва (Україна) – Лідія Єнчева (Болгарія) 6:3, 7:5

Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі Анастасія зіграє проти п'ятої сіяної аргентинки Луїсіни Джованніні (212).

Нагадаємо, останнім турніром Соболєвої було змагання рівня WTA 125 у словенській Любляні в середині вересня, де тенісистка дійшла до чвертьфіналу.