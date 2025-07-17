Соболєва завдяки розгрому вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Чехії
Анастасія Соболєва (233) легко вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W75, який проходить у чеському Оломоуці, перемігши у другому колі господарку кортів Луцію Гавличкову (948).
Матч тривав 1 годину 24 хвилини і завершився з рахунком 6:0, 6:3.
За поєдинок Соболєва 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 11 (!) разів помилилася на подачі та зробила 1 брейк.
Анастасія Соболєва (Україна) – Луція Гавличкова (Чехія) 6:3, 6:4
Тенісистки раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Соболєва зіграє з переможницею матчу між Петрою Седлачковою (-, Чехія) та Ніколою Бартунковою (339, Чехія).
Нагадаємо, що напередодні на старті турніру в Оломоуці Соболєва перемогла Саміру де Стефано (381, Італія).