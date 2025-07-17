Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Теніс

Соболєва завдяки розгрому вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Чехії

Станіслав Матусевич — 17 липня 2025, 16:09
Соболєва завдяки розгрому вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Чехії
Анастасія Соболєва
Instagram Анастасії Соболєвої

Анастасія Соболєва (233) легко вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W75, який проходить у чеському Оломоуці, перемігши у другому колі господарку кортів Луцію Гавличкову (948).

Матч тривав 1 годину 24 хвилини і завершився з рахунком 6:0, 6:3.

За поєдинок Соболєва 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 11 (!) разів помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

ITF W75, Olomouc
Оломоуц, Чехія, грунт
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 17 липня

Анастасія Соболєва (Україна) – Луція Гавличкова (Чехія) 6:3, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Соболєва зіграє з переможницею матчу між Петрою Седлачковою (-, Чехія) та Ніколою Бартунковою (339, Чехія).

Нагадаємо, що напередодні на старті турніру в Оломоуці Соболєва перемогла Саміру де Стефано (381, Італія).

ITF Анастасія Соболєва

Анастасія Соболєва

Соболєва вдало стартувала на турнірі ITF у Чехії
Світоліна і Костюк зробили крок назад, Олійникова встановила рекорд в оновленому рейтингу WTA
Олійникова та Соболєва з різним успіхом стартували на турнірі ITF у Гаазі
Світоліна піднялася на 13 позицію, в інших українок без змін в оновленому рейтингу WTA
Світоліна залишається на 14 позиції, Ястремська прогресує в оновленому рейтингу WTA

Останні новини