Соболєва вийшла у півфінал турніру в Болгарії й встановить особистий рекорд у рейтингу WTA
Анастасія Соболєва (180) легко вийшла у півфінал турніру серії WTT W50 у болгарському Бургасі. У чвертьфінальному матчі третя сіяна українка розгромила аргентинку Луїсіну Джованніні (212).
Поєдинок тривав 1 годину 29 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:2.
За матч Соболєва 4 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 4 помилки на подачі та 1 брейк.
Анастасія Соболєва (Україна) – Луїсіна Джованніні (Аргентина) 6:1, 6:2
Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі Соболєва зіграє проти чешки Альони Ковачкової (407).
З наступного тижня Анастасія встановить особистий рекорд у рейтингу WTA, дебютувавши серед 170 найкращих тенісисток світу.
Нагадаємо, напередодні в матчі другого кола турніру в Бургасі Соболєва обіграла болгарку Лідію Єнчеву (357).