Соболєва вийшла у півфінал турніру в Болгарії й встановить особистий рекорд у рейтингу WTA

Анастасія Соболєва (180) легко вийшла у півфінал турніру серії WTT W50 у болгарському Бургасі. У чвертьфінальному матчі третя сіяна українка розгромила аргентинку Луїсіну Джованніні (212).

Поєдинок тривав 1 годину 29 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:2.

За матч Соболєва 4 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 4 помилки на подачі та 1 брейк.

WTT W50, Burgas

Бургас, Болгарія, грунт

Призовий фонд: $40,000

Чвертьфінал, 9 жовтня

Анастасія Соболєва (Україна) – Луїсіна Джованніні (Аргентина) 6:1, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі Соболєва зіграє проти чешки Альони Ковачкової (407).

З наступного тижня Анастасія встановить особистий рекорд у рейтингу WTA, дебютувавши серед 170 найкращих тенісисток світу.

Нагадаємо, напередодні в матчі другого кола турніру в Бургасі Соболєва обіграла болгарку Лідію Єнчеву (357).