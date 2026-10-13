Дві українки невдало стартували на турнірі WTA в Іспанії

Українські тенісистки Анастасія Соболєва (167) і Дар'я Єсипчук (488) не зуміли вийти у друге коло турніру серії WTA 125 в іспанській Майорці.

Соболєва поступилася місцевій тенісистці Ані Мінтегі дель Ольмо (207) – 2:6, 2:6, а Єсипчук, яка подолала кваліфікацію, програла француженці Кароль Монне (210) із тим же рахунком.

Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships – WTA 125

Майорка, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 13 жовтня

Анастасія Соболєва (Україна) – Ана Мінтегі дель Ольмо (Іспанія) 2:6, 2:6

Дар'я Єсипчук (Україна) – Кароль Монне (Франція) 2:6, 2:6

21-річна Єсипчук вперше в кар'єрі зіграла в основній сітці турніру такого рівня.

Соболєва поступилася дель Ольмо вдруге за три дні. Минулої неділі українка не зуміла впоратися з іспанкою у фіналі турніру WTT у болгарському Бургасі.