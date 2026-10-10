Соболєва вийшла в фінал турніру WTT у Бургасі

Анастасія Соболєва (180) вийшла в фінал турніру серії WTT W50 у болгарському Бургасі. У півфінальному матчі третя сіяна українка обіграла 18-річну чешку Алену Ковачкову (407).

Поєдинок тривав 1 годину 37 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 7:6(4).

За матч Соболєва 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 3 брейки.

WTT W50, Burgas

Бургас, Болгарія, грунт

Призовий фонд: $40,000

Півфінал, 10 жовтня

Анастасія Соболєва (Україна) – Алена Ковачкова (Чехія) 6:1, 7:6(4)

Суперниці раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань Соболєва зіграє проти іспанки Ане Мінтегі дель Ольмо (239).

Анастасія вп'яте в сезоні дісталася до фіналу турніру WTT і спробує завоювати третій титул.

Нагадаємо, що з наступного тижня Соболєва встановить особистий рекорд у рейтингу WTА.