Соболєва вийшла в фінал турніру WTT у Бургасі
Анастасія Соболєва (180) вийшла в фінал турніру серії WTT W50 у болгарському Бургасі. У півфінальному матчі третя сіяна українка обіграла 18-річну чешку Алену Ковачкову (407).
Поєдинок тривав 1 годину 37 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 7:6(4).
За матч Соболєва 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 3 брейки.
Анастасія Соболєва (Україна) – Алена Ковачкова (Чехія) 6:1, 7:6(4)
Суперниці раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань Соболєва зіграє проти іспанки Ане Мінтегі дель Ольмо (239).
Анастасія вп'яте в сезоні дісталася до фіналу турніру WTT і спробує завоювати третій титул.
Нагадаємо, що з наступного тижня Соболєва встановить особистий рекорд у рейтингу WTА.