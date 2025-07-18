Соболєва зіграє у півфіналі на турнірі в Оломоуці

Анастасія Соболєва (233) пробилася у півфінал турніру серії ITF W75, що проходить у чеському Оломоуці, перемігши у другому колі господарку кортів чешку Петру Седлачкову, яка не має рейтингу.

Матч тривав 1 годину 53 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 7:5.

За поєдинок Соболєва 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 7 разів помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

ITF W75, Olomouc

Оломоуц, Чехія, грунт

Призовий фонд: $60,000

Чвертьфінал, 18 липня

Анастасія Соболєва (Україна) – Петра Седлачкова (Чехія) 7:5, 7:5

Тенісистки раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Соболєва зіграє з румункою Габріелою Лі (323).

Нагадаємо, що старті турніру в Оломоуці Соболєва перемогла Саміру де Стефано (381, Італія), а у другому колі розгромила Луцію Гавличкову (948, Чехія).