Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Соболєва поступилася в фіналі турніру в Бургасі

Станіслав Матусевич — 11 жовтня 2026, 13:53
Соболєва поступилася в фіналі турніру в Бургасі
Анастасія Соболєва
btu.org.ua

Анастасія Соболєва (180) не зуміла перемогти в фіналі турніру серії WTT W50 у болгарському Бургасі. Українська тенісистка поступилася іспанці Ані Мінтегі дель Ольмо (239).

Поєдинок тривав 2 години 56 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 4:6. 0:6.

Після виграного першого сету Анастасія вела у другому 2:0, але не втримала перевагу.

За матч Соболєва 3 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 4 помилки на подачі та 8 брейків.

WTT W50, Burgas
Бургас, Болгарія, грунт
Призовий фонд: $40,000
Фінал, 11 жовтня

Анастасія Соболєва (Україна) – Ана Мінтегі дель Ольмо (Іспанія) 7:5, 4:6, 0:6

Суперниці зустрічалися вдруге у поточному сезоні, кожна має по одній перемозі.

У 2026 році Анастасія провела п'ятий фінал турнірів WTT і зуміла здобути два титули.

З наступного тижня Соболєва оновить особистий рекорд у світовому рейтингу.

Анастасія Соболєва WTT

Анастасія Соболєва

Соболєва вийшла в фінал турніру WTT у Бургасі
Соболєва вийшла у півфінал турніру в Болгарії й встановить особистий рекорд у рейтингу WTA
Соболєва вийшла у чвертьфінал турніру WTT у Болгарії
Соболєва поступилася другій сіяній у чвертьфіналі турніру WTA у Любляні
Соболєва вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Словенії

Останні новини