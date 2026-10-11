Соболєва поступилася в фіналі турніру в Бургасі

Анастасія Соболєва (180) не зуміла перемогти в фіналі турніру серії WTT W50 у болгарському Бургасі. Українська тенісистка поступилася іспанці Ані Мінтегі дель Ольмо (239).

Поєдинок тривав 2 години 56 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 4:6. 0:6.

Після виграного першого сету Анастасія вела у другому 2:0, але не втримала перевагу.

За матч Соболєва 3 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 4 помилки на подачі та 8 брейків.

WTT W50, Burgas

Бургас, Болгарія, грунт

Призовий фонд: $40,000

Фінал, 11 жовтня

Анастасія Соболєва (Україна) – Ана Мінтегі дель Ольмо (Іспанія) 7:5, 4:6, 0:6

Суперниці зустрічалися вдруге у поточному сезоні, кожна має по одній перемозі.

У 2026 році Анастасія провела п'ятий фінал турнірів WTT і зуміла здобути два титули.

З наступного тижня Соболєва оновить особистий рекорд у світовому рейтингу.