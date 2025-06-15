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Стародубцева з матч-пойнту поступилася росіянці у фіналі кваліфікації в Ноттінгемі

Станіслав Матусевич — 15 червня 2025, 23:38
Стародубцева з матч-пойнту поступилася росіянці у фіналі кваліфікації в Ноттінгемі
Юлія Стародубцева
Getty images

Юлія Стародубцева (67) не пробилася в основну сітку турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі. У фіналі кваліфікації она поступилася росіянці Каміллі Рахімовій (83).

Зустріч тривала 2 години 42 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 5:7, 2:6.

У другому сеті Юлія вела 5:2 з двома брейками, у восьмому геймі мала матч-пойнт, однак програла п'ять геймів поспіль.

На третю партію сил на боротьбу в українки вже не залишилося.

За матч Стародубцева не подавала навиліт, припустилася 1 подвійної помилки та зробила 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 9 брейків.

Lexus Nottingham Open WTA 250
Ноттінгем, Велика Британія, трава
Призовий фонд: $275,094
Фінал кваліфікації, 15 червня

Камілла Рахімова (-) – Юлія Стародубцева (Україна) 5:7, 7:5, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. 

Нагадаємо, що напередодні у півфіналі кваліфікації Юлія Стародубцева перемогла француженку Діан Паррі (97) у матчі, який розтягнувся на два дні через дощ.

Юлія Стародубцева WTA 250

Юлія Стародубцева

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