Стародубцева з матч-пойнту поступилася росіянці у фіналі кваліфікації в Ноттінгемі

Юлія Стародубцева (67) не пробилася в основну сітку турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі. У фіналі кваліфікації она поступилася росіянці Каміллі Рахімовій (83).

Зустріч тривала 2 години 42 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 5:7, 2:6.

У другому сеті Юлія вела 5:2 з двома брейками, у восьмому геймі мала матч-пойнт, однак програла п'ять геймів поспіль.

На третю партію сил на боротьбу в українки вже не залишилося.

За матч Стародубцева не подавала навиліт, припустилася 1 подвійної помилки та зробила 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 9 брейків.

Lexus Nottingham Open – WTA 250

Ноттінгем, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $275,094

Фінал кваліфікації, 15 червня

Камілла Рахімова (-) – Юлія Стародубцева (Україна) 5:7, 7:5, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що напередодні у півфіналі кваліфікації Юлія Стародубцева перемогла француженку Діан Паррі (97) у матчі, який розтягнувся на два дні через дощ.