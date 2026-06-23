Стародубцева поступилася росіянці на старті турніру WTA в Істборні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева не зуміла обіграти "нейтральну" Анастасію Захарову (91) у першому колі турніру серії WTA 250 у британському Істборні.

Гра тривала 2 години 28 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 3:6.

За поєдинок Стародубцева 5 разів подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 3 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 1 помилку на подачі та 4 брейки.

Lexus Eastbourne Open – WTA 250

Істборн, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $499,000

Перше коло, 23 червня

Юлія Стародубцева (Україна) – Анастасія Захарова (-) 4:6, 6:3, 3:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, напередодні Ангеліна Калініна (70) обіграла Дар'ю Снігур (78) в українському дербі у першому колі турніру в Істборні.