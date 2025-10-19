Рибакіна обіграла росіянку і стала переможницею турніру WTA 500 в Нінбо

Представниця Казахстану Єлена Рибакіна (9) стала чемпіонкою турніру серії WTA 500 в китайському Нінбо. У фінальному матчі вона обіграла "нейтральну" Єкатерину Александрову (10).

Гра тривала 1 годину 59 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:0, 6:2.

Ningbo Open – WTA 500

Нінбо, Китай, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Фінал, 18 жовтня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Єкатерина Александрова (-) 3:6, 6:0, 6:2

Суперниці зустрічалися вп'яте, казахстанка здобула другу перемогу. Це другий титул для Рибакіної в сезоні, в кінці травня вона виграла змагання аналогічної категорії в Страсбурзі.

Єлена зберігає непогані шанси потрапити у вісімку найсильніших тенісисток планети, які зіграють на Підсумковому турнірі в саудівському Ер-Ріяді. Для цього наступного тижня в Токіо їй необхідно виграти два матчі. Тоді Рибакіна обійде росіянку Мірру Андрєєву й посяде восьме прохідне місце у Чемпіонській гонці.

Нагадаємо, що трохи раніше переможницею турніру серії WTA 250 в японській Осаці стала канадійка Лейла Фернандес.