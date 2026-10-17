Снігур здолала китаянку у кваліфікації турніру WTA 500 у Нінбо

Дар'я Снігур (42) успішно стартувала у кваліфікаційному раунді на турнірі серії WTA 500 в китайському Нінбо, перемігши місцеву тенісистку Лінь Юйцзюнь (889), яка отримала вайлд-кард.

Гра тривала 1 годину 29 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 2:6, 6:1.

За матч киянка не подавала навиліт, зробила сім подвійних помилок та сім брейків. Її суперниця виконала два ейси, зробила дві помилки на подачі та п'ять брейків.

Ningbo Open – WTA 500

Нінбо, Китай, хард

Призовий фонд: $1,206,446

Перше коло відбору, 17 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Лінь Юйцзюнь (Китай) 6:4, 2:6, 6:1

Зазначимо, що це було перше очне протистояння між тенісистками. Суперницею українки за вихід в основну сітку турніру стане полька Катаржина Кава (127).

Там зіграють дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (6) і Марта Костюк (10). Чинною переможницею турніру є Єлена Рибакіна (1).