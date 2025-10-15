Стародубцева у марафонському матчі поступилася олімпійській чемпіонці Токіо в Нінбо

Юлія Стародубцева (131) у надважкому матчі другого кола турніру серії WTA 500 в китайському Нінбо поступилася олімпійській чемпіонці Токіо Белінді Бенчич (14, Швейцарія).

Гра тривала 3 години 32 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 4:6, 5:7.

Усі три партії розгорталися за одним сценарієм. Бенчич здебільшого лідирувала, а при подачах Белінди на сет Стародубцева вмикалася зі спробами камбеків.

У першій партії рахунок був 5:3 на користь швейцарки, а за 5:4 на власній подачі вона мала сет-пойнт, який Юлія відіграла і в підсумку забрала 4 гейми поспіль – 7:5.

Стародубцева поступалася 2:5 у другому сеті, скоротила рахунок до 4:5, після чого мала брейк-пойнт, однак реалізувати його не змогла – 4:6.

А в третій партії нашій тенісистці таки вдалося піти з 2:5, при цьому відігравши два матч-пойнти. На жаль, наступні два гейми залишилися за Бенчич.

За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, 4 рази помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

Ningbo Open – WTA 500

Нінбо, Китай, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Друге коло, 15 жовтня

Белінда Бенчич (Швейцарія) – Юлія Стародубцева (Україна) 7:5, 4:6, 5:7

Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Бенчич зіграє проти переможниці матчу між Жасмін Паоліні (8, Італія) та Веронікою Кудерметовою (31, -).

Нагадаємо, що на турнірі в Нінбо Стародубцева подолала кваліфікацію, де обіграла двох суперниць: Прісциллу Хон (95, Австралія) та Тамару Корпач (143, Німеччина). У першому колі основної сітки українка перемогла Юлію Путінцеву (69, Казахстан).

У змаганнях бере участь і Даяна Ястремська. Її матч другого кола проти казахстанки Єлени Рибакіної (9) відбудеться у четвер, 16 жовтня.