Стародубцева обіграла Путінцеву і вийшла у друге коло турніру WTA в Китаї
Юлія Стародубцева (131) впевнено вийшла у друге коло турніру серії WTA 500 в китайському Нінбо. У стартовому матчі основної сітки українка перемогла представницю Казахстану Юлію Путінцеву (69).
Гра тривала 1 годину 39 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.
За поєдинок Стародубцева не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 4 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 1 раз помилилася на подачі та зробила 1 брейк.
Юлія Стародубцева (Україна) – Юлія Путінцева (Казахстан) 6:4, 6:2
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти олімпійської чемпіонки Токіо Белінди Бенчич (14, Швейцарія).
Юлія здобула першу перемогу в основній сітці турнірів WTA за два з половиною місяці.
Нагадаємо, що на турнірі в Нінбо Стародубцева подолала кваліфікацію, де обіграла двох суперниць: Прісциллу Хон (95, Австралія) та Тамару Корпач (143, Німеччина).