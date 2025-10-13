Стародубцева обіграла Путінцеву і вийшла у друге коло турніру WTA в Китаї

Юлія Стародубцева (131) впевнено вийшла у друге коло турніру серії WTA 500 в китайському Нінбо. У стартовому матчі основної сітки українка перемогла представницю Казахстану Юлію Путінцеву (69).

Гра тривала 1 годину 39 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.

За поєдинок Стародубцева не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 4 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 1 раз помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Ningbo Open – WTA 500

Нінбо, Китай, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Перше коло, 13 жовтня

Юлія Стародубцева (Україна) – Юлія Путінцева (Казахстан) 6:4, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти олімпійської чемпіонки Токіо Белінди Бенчич (14, Швейцарія).

Юлія здобула першу перемогу в основній сітці турнірів WTA за два з половиною місяці.

Нагадаємо, що на турнірі в Нінбо Стародубцева подолала кваліфікацію, де обіграла двох суперниць: Прісциллу Хон (95, Австралія) та Тамару Корпач (143, Німеччина).