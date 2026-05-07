Теніс

Стародубцева не зуміла здолати Вальтерт у дограванні матчу першого кола в Римі

Станіслав Матусевич — 7 травня 2026, 14:35
Юлія Стародубцева
Andre Ferreira / FFT

Юлія Стародубцева (57) поступилася швейцарці Симоні Вальтерт (91) у матчі першого кола турніру серії WTA 1000 в Римі.

Поєдинок був зупинений напередодні через дощ у третій вирішальній партії за рахунку 4:1 на користь Вальтерт. На жаль, Стародубцевій не вдалося переломити хід гри й вона поступилася – 5:7, 6:4, 1:6.

За поєдинок Стародубцева не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 9 брейків.

Internazionali BNL D'Italia WTA 1000
Рим, Італія, ґрунт
Призовий фонд: €7,228,080
Перше коло, 7 травня

Юлія Стародубцева (Україна) Симона Вальтерт (Швейцарія) 5:7, 6:4, 1:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що 7 травня проведуть зустрічі другого кола турніру в Римі дві українки: Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна.

