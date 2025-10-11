Стародубцева перервала свою серію поразок на турнірі WTA в Китаї

Юлія Стародубцева (131) вдало стартувала на турнірі серії WTA 500 в китайському Нінбо, перемігши у півфіналі кваліфікації австралійку Прісциллу Хон (95). Цей успіх стал першим для українки після семи поразок поспіль на рівні WTA.

Гра тривала 1 годину 58 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(0), 6:1.

За поєдинок Стародубцева не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 3 брейки. Її суперниця виконала 5 ейсів, 8 разів помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Ningbo Open – WTA 500

Нінбо, Китай, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Півфінал кваліфікації, 11 жовтня

Юлія Стародубцева (Україна) – Прісцилла Хон (Австралія) 7:6(0), 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У фіналі кваліфікації Стародубцева зіграє проти німкені Тамари Корпач (143), яку двічі обігрувала у попередніх очних матчах.

Нагадаємо, що минулого тижня Юлія Стародубцева поступилася росіянці на старті кваліфікації престижного турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані.