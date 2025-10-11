Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Стародубцева перервала свою серію поразок на турнірі WTA в Китаї

Станіслав Матусевич — 11 жовтня 2025, 14:13
Стародубцева перервала свою серію поразок на турнірі WTA в Китаї
Юлія Стародубцева
Arata Yamaoka

Юлія Стародубцева (131) вдало стартувала на турнірі серії WTA 500 в китайському Нінбо, перемігши у півфіналі кваліфікації австралійку Прісциллу Хон (95). Цей успіх стал першим для українки після семи поразок поспіль на рівні WTA.

Гра тривала 1 годину 58 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(0), 6:1.

За поєдинок Стародубцева не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 3 брейки. Її суперниця виконала 5 ейсів, 8 разів помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Ningbo Open WTA 500
Нінбо, Китай, хард
Призовий фонд: $1,064,510
Півфінал кваліфікації, 11 жовтня

Юлія Стародубцева (Україна) Прісцилла Хон (Австралія) 7:6(0), 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У фіналі кваліфікації Стародубцева зіграє проти німкені Тамари Корпач (143), яку двічі обігрувала у попередніх очних матчах.

Нагадаємо, що минулого тижня Юлія Стародубцева поступилася росіянці на старті кваліфікації престижного турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані.

Юлія Стародубцева WTA 500

Юлія Стародубцева

Світоліна залишилася 13-ю, Костюк піднялася на дві позиції в оновленому рейтингу WTA
Невикористаний шанс Костюк, Анісімова здобула титул: підсумки турніру в Пекіні
Стародубцева програла росіянці в Ухані, продовживши серію поразок
Стародубцева зіграє з росіянкою на старті кваліфікації престижного турніру в Ухані
Стародубцева програла шостий матч поспіль

Останні новини