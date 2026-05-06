Матч Стародубцевої на турнірі в Римі перенесено на вівторок: відома причина

Станіслав Матусевич — 6 травня 2026, 23:45
Юлія Стародубцева (57) та швейцарка Симона Вальтерт (91) не зуміли завершити свій поєдинок першого кола на турнірі серії WTA 1000 в Римі.

За рахунку 5:7, 6:4, 1:4, 30:40 на подачі Стародубцевої догравання матчу через дощ та пізню погоду було перенесено на вівторок, 7 квітня. Зазначимо, що опади вже ставали причиною паузи в цій зустрічі наприкінці першого сету.

Не було завершено з тієї ж причини ще один поєдинок, цікавий для українських уболівальників тенісу. Гра між італійкою Ноемі Базілетті (427) та австралійкою Айлою Томлянович (88) за рахунку 5:3 на користь господарки кортів також відклали на наступний день.

Переможниця цього матчу зустрінеться у другому колі з першою ракеткою України Еліною Світоліною (10).

Нагадаємо, що напередодні визначилася суперниця Ангеліни Калініної (93) по другому колу турніру в Римі. Нею стала аргентинка Солана Сьєрра (72).

