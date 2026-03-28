Сачко не зумів пробитися в фінал челенджеру в Неаполі

Віталій Сачко (186) поступився п'ятому сіяному сербу Хамаду Меджедовичу (115) в півфіналі челенджеру в італійському Неаполі.

Гра тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 1:6.

За матч Сачко 3 рази подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 2 брейки. Його суперник теж виконав 3 ейси та 1 раз помилився на подачі, але зробив 6 брейків.

Guerri Napoli Tennis Cup – ATP Challenger Tour 125

Неаполь, Італія, грунт

Призовий фонд: €203,900

Півфінал, 28 березня

Хамад Меджедович (Сербія) – Віталій Сачко (Україна) 7:5, 6:1

Суперники зустрічалися вдруге, обидва поєдинки залишилися за сербом.

Нагадаємо, що у матчі першого кола в Неаполі Сачко розгромив француза Жоффре Бланкано (319), у другому раунді переграв італійця Андреа Пеллегріно (128). У чвертьфіналі українець здолав іншого представника Апеннін, Федеріко Чіну (203).