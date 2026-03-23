Сачко перервав серію з п'яти поразок поспіль

Віталій Сачко (186) успішно стартував на челенджері в італійському Неаполі. У першому колі українець впевнено переміг француза Жоффре Бланкано (319).

Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:1.

За матч Сачко 1 раз подав навиліт, обійшовся без подвійних помилок та зробив 5 брейків. Його суперник виконав 2 ейси, 5 разів помилився на подачі та не реалізував жодного з 2 брейк-пойнтів.

Guerri Napoli Tennis Cup – ATP Challenger Tour 125

Неаполь, Італія, грунт

Призовий фонд: €203 ,900

Перше коло, 23 березня

Суперники зустрічалися втретє, українець має дві перемоги. У наступному колі змагань Сачко зіграє проти сильнішого в матчі між Андреа Пеллегріно (128, Італія) та Крістіаном Жану (243, Румунія).

Віталій здобув лише другу перемогу в поточному сезоні й перервав серію з п'яти поразок поспіль. Останній невдалий матч Сачко провів у кваліфікації Мастерсу в Індіан-Веллсі.