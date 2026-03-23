Сачко перервав серію з п'яти поразок поспіль
Віталій Сачко (186) успішно стартував на челенджері в італійському Неаполі. У першому колі українець впевнено переміг француза Жоффре Бланкано (319).
Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:1.
За матч Сачко 1 раз подав навиліт, обійшовся без подвійних помилок та зробив 5 брейків. Його суперник виконав 2 ейси, 5 разів помилився на подачі та не реалізував жодного з 2 брейк-пойнтів.
Суперники зустрічалися втретє, українець має дві перемоги. У наступному колі змагань Сачко зіграє проти сильнішого в матчі між Андреа Пеллегріно (128, Італія) та Крістіаном Жану (243, Румунія).
Віталій здобув лише другу перемогу в поточному сезоні й перервав серію з п'яти поразок поспіль. Останній невдалий матч Сачко провів у кваліфікації Мастерсу в Індіан-Веллсі.