Сачко вийшов у перший чвертьфінал челенджеру в сезоні

Віталій Сачко вийшов у чвертьфінал челенджеру в італійському Неаполі. В матчі другого кола українець обіграв шостого сіяного місцевого тенісиста Андреа Пеллегріно (128).

Матч тривав 2 години 13 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:3, 6:4.

За матч Сачко 5 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 2 брейки. Його суперник виконав 2 ейси, 2 рази помилився на подачі та зробив 1 брейк.

Guerri Napoli Tennis Cup – ATP Challenger Tour 125

Неаполь, Італія, грунт

Призовий фонд: €203,900

Друге коло, 25 березня

Віталій Сачко (Україна) – Андреа Пеллегріно (Італія) 4:6, 6:3, 6:4

Суперники зустрічалися втретє, українець має дві перемоги. У наступному раунді змагань Сачко зіграє проти іншого італійця, Федеріко Чіни (203).

Для Віталія це лише третя перемога в поточному сезоні, й, відповідно, перший чвертьфінал.

Нагадаємо, що у матчі першого кола в Неаполі Сачко розгромив француза Жоффре Бланкано (319).