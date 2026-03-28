Снігур виграла другий матч за день і пройшла в фінал турніру у Словенії

Станіслав Матусевич — 28 березня 2026, 15:44
Снігур виграла другий матч за день і пройшла в фінал турніру у Словенії
Дар'я Снігур
Дар'я Снігур (110) вийшла у фінал турніру ITF W75 у словенській Мурській Соботі, обігравши у півфінальному поєдинку чешку Анну Шишкову (240).

Гра тривала 1 годину 15 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.

Зазначимо, що українка проводила другий матч за день, адже напередодні ігри були скасовані через сильний вітер. Трьома годинами раніше у чвертьфіналі Дар'я впоралася зі словачкою Вікторією Грунчаковою (216).

За поєдинок Снігур 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 4 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 3 помилки на подачі та 1 брейк.

ITF W75, Murska Sobota
Мурська Собота, Словенія, хард (зал)
Призовий фонд: $60,000
Півфінал, 29 березня

Дар'я Снігур (Україна) – Анна Шишкова (Чехія) 6:2, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань 29 березня Снігур зіграє проти сильнішої в матчі між Гретьє Міннен (156, Бельгія) та Терезою Мартінцовою (290, Чехія).

Незалежно від результату фіналу, Дар'я в понеділок встановить особистий рекорд у рейтингу WTA, а у випадку перемоги дебютує в топ-100.

Нагадаємо, що на старті турніру в Мурській Соботі Снігур на відмові пройшла британку Гезер Вотсон (261), а в другому колі розгромила представницю Португалії Франсішку Жорже (190).

