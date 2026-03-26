Снігур не віддала жодного гейму суперниці на шляху до чвертьфіналу турніру ITF

Дар'я Снігур (110) продовжує влаштовувати розгроми на турнірах ITF. У другому колі змагання ITF W75 у словенській Мурській Соботі перша сіяна українка підчисту знищила Франсішку Жорже (190, Португалія).

Гра тривала 1 годину 14 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:0.

За поєдинок Снігур 5 разів подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 1 подвійну помилку та не реалізувала жодного з 7 брейк-пойнтів.

ITF W75, Murska Sobota

Мурська Собота, Словенія, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Друге коло, 26 березня

Тенісистки зустрічалися втретє, українка не програвала. У наступному колі змагань Снігур зіграє проти переможниці матчу між Моюкою Аїкавою (569, Японія) та Вікторією Грунчаковою (217, Словаччина).

Нагадаємо, що на старті турніру в Мурській Соботі Снігур на відмові пройшла британку Гезер Вотсон (261).