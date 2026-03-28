Снігур вийшла у півфінал турніру ITF у Словенії

Дар'я Снігур (110) вийшла у півфінал турніру ITF W75 у словенській Мурській Соботі, обігравши у чвертьфінальному поєдинку Вікторію Грунчакову (216, Словаччина).

Гра тривала 1 годину 22 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 7:5.

За поєдинок Снігур не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 4 брейки. Її суперниця виконала 5 ейсів, зробила 5 помилок на подачі та 2 брейки.

ITF W75, Murska Sobota

Мурська Собота, Словенія, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Чвертьфінал, 28 березня

Тенісистки зустрічалися вчетверте, українка не програвала. У півфіналі змагань, який відбудеться теж 28 березня, Снігур протистоятиме чешці Анні Шишковій (240).

Вчорашній ігровий день на турнірі у Мурській Соботі був скасований через сильні пориви вітру й оголошення червоного рівня небезпеки. Тому чвертьфінали та півфінали тенісистки мають провести саме сьогодні.

Нагадаємо, що на старті турніру в Мурській Соботі Снігур на відмові пройшла британку Гезер Вотсон (261), а в другому колі розгромила представницю Португалії Франсішку Жорже (190).