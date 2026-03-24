Снігур швидко вийшла у друге коло турніру ITF через відмову суперниці

Станіслав Матусевич — 24 березня 2026, 14:16
Дар'я Снігур (110) без проблем вийшла у друге коло турніру серії ITF W75 у словенській Мурській Соботі. Стартова суперниця першої сіяної українки, британка Гезер Вотсон (261), відмовилася від боротьби за рахунку 0:4 у першій партії.

Тенісистки провели на корті лише 25 хвилин.

ITF W75, Murska Sobota
Мурська Собота, Словенія, хард (зал)
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 24 березня

Дар'я Снігур (Україна) – Гезер Вотсон (Велика Британія) 4:0, відмова Вотсон

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Снігур зіграє проти переможниці матчу між Барборою Паліцовою (232, Чехія) та Франсішкою Жорже (190, Португалія).

Нагадаємо, що минулого тижня Снігур несподівано програла в першому колі турніру ITF аналогічної категорії у словенському Мариборі.

