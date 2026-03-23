Мбоко з "бубликом" обіграла Андрєєву в матчі тінейджерок у 1/8 фіналу в Маямі

Станіслав Матусевич — 23 березня 2026, 21:25
Канадська тенісистка Вікторія Мбоко (10) перемогла "нейтралку" Мірру Андрєєву (9) в матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Маямі.

Гра тривала 2 години 20 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 4:6, 6:0.

Miami Open WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
1/8 фіналу, 23 березня

Вікторія Мбоко (Канада) – Мірра Андрєєва (-) 7:6(4), 4:6, 6:0

Тенісистки зустрічалися втретє в сезоні, канадійка попереду, 2:1. У чвертьфіналі змагань Мбоко зіграє проти Кароліни Мухової (14, Чехія).

Зазначимо, що Мбоко 19 років, а Андрєєвій ще менше – 18.

Нагадаємо, що співітчизник Андрєєвої Даніїл Медведєв вилетів у третьому колі Мастерсу в Маямі.

