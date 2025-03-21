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Минулорічна фіналістка вилетіла у стартовому матчі турніру в Маямі

Станіслав Матусевич — 21 березня 2025, 12:35
Минулорічна фіналістка вилетіла у стартовому матчі турніру в Маямі
Єлена Рибакіна
Getty images

Єлена Рибакіна (8) поступилася американці Ешлін Крюгер (40) у своєму стартовому матчі турніру серії WTA 1000 Miami Open. Минулого року казахстанка грала в Маямі у фіналі.

Рибакіна стала першою фіналісткою, яка програла у першому матчі наступного змагання у Маямі після Альони Остапенко у 2018-19 роках.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

Крюгер здолала Рибакіну у матчі другого кола з рахунком 6:4, 2:6, 6:4.

Американка здобула свою першу перемогу над гравцем топ-10, маючи до того 6 поспіль поразок. У наступному колі Крюгер зустрінеться з Лейлою Фернандес (26, Канада).

Нагадаємо, що після першого кола турнір у Маямі залишили українки Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.

Єлєна Рибакіна Miami Open WTA 1000 Ешлін Крюгер

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