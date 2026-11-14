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Світоліна повторила рекорд сезону, який утримувала перша ракетка світу

Денис Іваненко — 14 листопада 2026, 07:09
Світоліна повторила рекорд сезону, який утримувала перша ракетка світу
Еліна Світоліна
Getty images

Перша ракетка України Еліна Світоліна повторила найкращий результат сезону за кількістю перемог над тенісистками з першої десятки світового рейтингу.

Напередодні одеситка здолала "нейтральну" Аріну Сабалаєнка (2) у третьому турі Підсумкового турніру. Вона записала до свого активу вже десяту подібну перемогу.

За цим показником Світоліна наздогнала Єлену Рибакіну (1). Тепер вони ділять удвох пальму першості, але Еліна ще має шанс вийти на одноосібне перше місце.

Випередити представницю Казахстану Еліна матиме можливість 14 листопада. У півфіналі WTA Finals вона гратиме з Ліндою Носковою (8).

Зазначимо, що особистий рекорд сезону за кількістю перемог над опонентками з топ-10 Світоліна встановила у 2017 році. Тоді вона записала собі в актив 11 звитяг.

Загалом українка 116 разів проводила такі поєдинки. В них Еліна здобула 53 перемоги.

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