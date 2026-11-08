Директорка Підсумкового турніру – про Костюк: Вона неймовірна

Директорка Підсумкового турніру Гарбіньє Мугуруса висловилась про Марту Костюк, яка замінила першу ракетку світу Олену Рибакіну.

Слова функціонерки наводить Reuters.

"Марта неймовірна. У неї був дуже проривний рік. Цього року у нас велика кількість новачків і це дуже здорово. Подолати турнірну сітку буде вкрай важко усім", – розповіла Мугуруса.

Також директорка прокоментувала рішення українок не тиснути руку та не фотографуватись із росіянками та білорусками.

"Вони можуть робити те, що вважають за потрібне. Ми відкриті й підтримуємо їх", – резюмувала Мугуруса.

Костюк перебувала на Підсумковому турнірі у статусі першої запасної, однак тепер матиме можливість зіграти усі три матчі групового етапу. Вона потрапить до квартету з американками Коко Гофф і Джессікою Пегулою, а також чешкою Ліндою Носковою.

Окрім Костюк, на Підсумковому турнірі виступить перша ракетка України Еліна Світоліна, яка ставала його переможницею у 2018 році. Вперше в історії у цьому змаганні візьмуть участь дві українки.

Змагання Марта розпочне вже 8 листопада проти Носкової. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Раніше стали відомі подробиці стану здоров'я Олени Рибакіної та причини, з яких вона не виступить на WTA Finals.