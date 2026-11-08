Рибакіна не змогла завершити інтерв'ю напередодні рішення знятись з WTA Finals через погане самопочуття

Перша ракетка світу Олена Рибакіна достроково завершила інтерв'ю польському каналу Canal+, після чого стало відомо про її зняття з WTA Finals.

Відповідне відео поширили представники телеканалу.

Так, напередодні змагань тенісистка мала поспілкуватись із пресою, але в середині інтерв'ю ведуча поцікавилась у неї станом здоров'я.

Рибакіна відповіла, що почувається недобре і попросила перервати розмову.

Як згодом повідомив представник турніру, причиною занедужання спортсменки стала вірусна інфекція.

Elena Rybakina miała porozmawiać z @SaKostecka przed rozpoczęciem WTA Finals, jednak ostatecznie do rozmowy nie doszło, a tenisistka ostatecznie wycofała się z turnieju. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia! https://t.co/lhkY5tPiXx — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 7, 2026

" Я провела неймовірний сезон, але мій організм фізично не готовий до змагань. Я проведу деякий час удома, відпочиватиму та відновлюватимуся, щоб підготуватися до сезону 2027 року", – розповіла згодом Рибакіна.

Зазначимо, що представницю Казахстану на WTA Finals замінить Марта Костюк, яка перебувала у статусі першої запасної гравчині.

Змагання українка розпочне вже 8 листопада проти Носкової. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Окрім Костюк, на Підсумковому турнірі виступить перша ракетка України Еліна Світоліна, яка ставала його переможницею у 2018 році. Вперше в історії у цьому змаганні візьмуть участь дві українки.