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Рибакіна не змогла завершити інтерв'ю напередодні рішення знятись з WTA Finals через погане самопочуття

Володимир Максименко — 8 листопада 2026, 09:06
Рибакіна не змогла завершити інтерв'ю напередодні рішення знятись з WTA Finals через погане самопочуття
Єлена Рибакіна
WTA

Перша ракетка світу Олена Рибакіна достроково завершила інтерв'ю польському каналу Canal+, після чого стало відомо про її зняття з WTA Finals.

Відповідне відео поширили представники телеканалу.

Так, напередодні змагань тенісистка мала поспілкуватись із пресою, але в середині інтерв'ю ведуча поцікавилась у неї станом здоров'я.

Рибакіна відповіла, що почувається недобре і попросила перервати розмову.

Як згодом повідомив представник турніру, причиною занедужання спортсменки стала вірусна інфекція.

"Я провела неймовірний сезон, але мій організм фізично не готовий до змагань. Я проведу деякий час удома, відпочиватиму та відновлюватимуся, щоб підготуватися до сезону 2027 року", – розповіла згодом Рибакіна.

Зазначимо, що представницю Казахстану на WTA Finals замінить Марта Костюк, яка перебувала у статусі першої запасної гравчині.

Змагання українка розпочне вже 8 листопада проти Носкової. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

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Окрім Костюк, на Підсумковому турнірі виступить перша ракетка України Еліна Світоліна, яка ставала його переможницею у 2018 році. Вперше в історії у цьому змаганні візьмуть участь дві українки.

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