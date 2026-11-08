Директорка WTA Finals висловилась про рішення Рибакіної знятись з турніру
Директорка WTA Finals Гарбіньє Мугуруса висловилась про рішення Олени Рибакіної знятись із турніру.
Функціонерка поспілкувалась із Reuters.
"Ми хочемо, щоб вона почувалася добре, відпочила та відновилася. Ми не хочемо, щоб вона відчувала, ніби зобов'язана грати. Вона має виходити на корт лише тоді, коли буде готова.
Ми любимо Олену і знаємо, що вона не дуже добре почувалася ще в Токіо. Я сьогодні з нею розмовляла, і вона справді не встигла відновитися", – розповіла Мугуруса.
Зауважимо, що турнір WTA 500 у Токіо завершився для першої ракетки світу на стадії чвертьфіналу – Рибакіна знялась із матчу через травму шиї.
Представницю Казахстану на WTA Finals замінить Марта Костюк, яка перебувала у статусі першої запасної гравчині.
Змагання українка розпочне вже 8 листопада проти Носкової. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
Раніше стали відомі подробиці стану здоров'я Олени Рибакіної та причини, з яких вона не виступить на Підсумковому турнірі.