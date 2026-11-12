Світоліна наблизилась до рекорду сезону, який утримує перша ракетка світу

Перша ракетка України Еліна Світоліна опинилася за крок від повторення найкращого результату сезону за кількістю перемог над тенісистками з першої десятки світового рейтингу.

Напередодні одеситка здолала чешку Кароліну Мухову (7) у другому турі Підсумкового турніру. Вона записала до свого активу вже дев'яту подібну перемогу.

Лідеркою за цим показником залишається Єлена Рибакіна. Перша ракетка світу у 2026 році десять разів перегравала суперниць з десятки найкращих рейтингу WTA.

Наздогнати представницю Казахстану Еліна матиме можливість 13 листопада. У вирішальному протистоянні за вихід у півфінал Підсумкового турніру вона гратиме з Аріною Сабалєнка (2).

Зазначимо, що особистий рекорд сезону за кількістю перемог над опонентками з топ-10 Світоліна встановила у 2017 році. Тоді вона записала собі в актив 11 звитяг.

Загалом українка 115 разів проводила такі поєдинки. В них Еліна здобула 52 перемоги.