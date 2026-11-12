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Світоліна наблизилась до рекорду сезону, який утримує перша ракетка світу

Денис Іваненко — 12 листопада 2026, 12:27
Світоліна наблизилась до рекорду сезону, який утримує перша ракетка світу
Еліна Світоліна
Getty images

Перша ракетка України Еліна Світоліна опинилася за крок від повторення найкращого результату сезону за кількістю перемог над тенісистками з першої десятки світового рейтингу.

Напередодні одеситка здолала чешку Кароліну Мухову (7) у другому турі Підсумкового турніру. Вона записала до свого активу вже дев'яту подібну перемогу.

Лідеркою за цим показником залишається Єлена Рибакіна. Перша ракетка світу у 2026 році десять разів перегравала суперниць з десятки найкращих рейтингу WTA.

Наздогнати представницю Казахстану Еліна матиме можливість 13 листопада. У вирішальному протистоянні за вихід у півфінал Підсумкового турніру вона гратиме з Аріною Сабалєнка (2).

Зазначимо, що особистий рекорд сезону за кількістю перемог над опонентками з топ-10 Світоліна встановила у 2017 році. Тоді вона записала собі в актив 11 звитяг.

Загалом українка 115 разів проводила такі поєдинки. В них Еліна здобула 52 перемоги.

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