Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Стародубцева у статусі "лакі-лузерки" вийшла у друге коло турніру в Мадриді

Станіслав Матусевич — 22 квітня 2026, 16:38
Юлія Стародубцева
Юлія Стародубцева (53) вийшла у друге коло турніру серії WTA 1000 в Мадриді. У стартовому матчі основної сітки українка перемогла японку Моюку Учідзіму (94).

Гра тривала 2 години 4 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 1:6, 6:3.

За поєдинок Стародубцева 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 3 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 7 помилок на подачі та 3 брейки.

Mutua Madrid Open WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Перше коло, 22 квітня

Юлія Стародубцева (Україна) – Моюка Учідзіма (Японія) 6:3, 1:6, 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге у поточному році, рахунок нічийний, 1:1. У наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти Жаклін Крістіан (33, Румунія). 

Минулого сезону в столиці Іспанії Юлія з кваліфікації дійшла до четвертого раунду.

Нагадаємо, що Стародубцева потрапила до основи турніру в Мадриді як "лакі-лузерка", поступившись росіянці у фіналі кваліфікації.

Снігур у божевільній кінцівці вирвала перемогу в екс-росіянки в першому колі турніру WTA 1000 у Мадриді
Калініна відіграла матч-пойнт і здолала екстретю ракетку світу в фіналі кваліфікації в Мадриді
Снігур стала першою українкою, яка пройшла кваліфікацію на турнірі в Мадриді
Стародубцева програла досвідченій росіянці у фіналі кваліфікації турніру в Мадриді
Визначилася суперниця Світоліної у другому колі престижного турніру в Мадриді

Останні новини