Стародубцева у статусі "лакі-лузерки" вийшла у друге коло турніру в Мадриді

Юлія Стародубцева (53) вийшла у друге коло турніру серії WTA 1000 в Мадриді. У стартовому матчі основної сітки українка перемогла японку Моюку Учідзіму (94).

Гра тривала 2 години 4 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 1:6, 6:3.

За поєдинок Стародубцева 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 3 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 7 помилок на подачі та 3 брейки.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Перше коло, 22 квітня

Суперниці зустрічалися вдруге у поточному році, рахунок нічийний, 1:1. У наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти Жаклін Крістіан (33, Румунія).

Минулого сезону в столиці Іспанії Юлія з кваліфікації дійшла до четвертого раунду.

Нагадаємо, що Стародубцева потрапила до основи турніру в Мадриді як "лакі-лузерка", поступившись росіянці у фіналі кваліфікації.