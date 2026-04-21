Стародубцева програла досвідченій росіянці у фіналі кваліфікації турніру в Мадриді

Українська тенісистка Юлія Стародубцева не зуміла пробитися до основної сітки турніру серії WTA 1000 в Мадриді. У фіналі кваліфікації вона поступилася 34-річній "нейтралці" Анастасії Павлюченковій (116).

Гра тривала 2 години 17 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:0, 4:6.

За поєдинок Стародубцева 3 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 7 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 15 (!) помилок на подачі та 6 брейків.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Фінал кваліфікації, 21 квітня

Анастасія Павлюченкова (-) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:4, 0:6, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. Минулого сезону Стародубцева з кваліфікації турніру в Мадриді зуміла дійти до четвертого кола.

Окрім Стародубцевої, 21 квітня матчі за вихід в основну сітку змагань у Мадриді проводять Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна.

Автоматично до основи змагань потрапили Еліна Світоліна (7), Марта Костюк (23), Даяна Ястремська (49) та Олександра Олійникова (70).