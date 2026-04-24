Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Суперниця Світоліної в рейтингу WTA вилетіла у другому колі турніру в Мадриді

Станіслав Матусевич — 24 квітня 2026, 21:49
Суперниця Світоліної в рейтингу WTA вилетіла у другому колі турніру в Мадриді
Вікторія Мбоко
Getty images

Десята ракетка світу з Канади Вікторія Мбоко несподівано поступилася у матчі другого кола турніру серії WTA 1000 в Мадриді американці Кеті Макнеллі (76).

Матч тривав 1 годину 19 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 1:6.

Через це Мбоко не зможе за тиждень випередити українку Еліну Світоліну (7) у світовому рейтингу. Наша тенісистка напередодні залишила турнір у Мадриді після програшу угорці Анні Бондар (60) і не зуміла захистити 390 очок за минулорічний півфінал.

В рейтингу Світоліна опуститься мінімум на 9 місце. Випередити Еліну після невдачі Мбоко можуть швейцарка Белінда Бенчич (12), якщо вийде в фінал у Мадриді, та чешка Лінда Носкова (13) у випадку свого чемпіонства.

Mutua Madrid Open WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Друге коло, 24 квітня

Кеті Макнеллі (США) – Вікторія Мбоко (Канада) 6:4, 6:1

Нагадаємо, що до третього кола одиночного розряду в Мадриді пройшли дві українки: Ангеліна Калініна (110) і Марта Костюк (23).

Мадрид Еліна Світоліна Вікторія Мбоко

Еліна Світоліна

Останні новини