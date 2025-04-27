Людмила Кіченок із Софією Кенін вийшли у чвертьфінал турніру в Мадриді у парному розряді

Людмила Кіченок разом з американкою Софією Кенін вийшли у чвертьфінал парного розряду на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У другому колі змагань вони обіграли дует Медісон Кіз (США)/Марія Саккарі (Греція).

Матч тривав 1 годину 4 хвилини і завершився перемогою восьмих сіяних з рахунком 6:3, 6:4.

За матч Кіченок та Кенін 3 рази подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок та 3 брейки. Їхні суперниці виконали 3 ейси, 1 раз помилилися на подачі та зробили 1 брейк.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Друге коло парного розряду , 27 квітня

Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Медісон Кіз (США)/Марія Саккарі (Греція) 6:3, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Кіченок та Кенін зіграють з дуетом Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія).

Нагадаємо, що напередодні сестра Людмили Надія Кіченок разом з китаянкою Сюй Іфань не змогли пройти друге коло змагань у Мадриді, поступившись парі Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія).

Натомість Юлія Стародубцева та Марта Костюк перемогли своїх суперниць із Росії й зіграють в 1/8 фіналу турніру в одиночному розряді.