Представниця Казахстану стане суперницею Костюк по другому колу в Мадриді

Марта Костюк (23) дізналася суперницю в другому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді. Нею стала казахстанка Юлія Путінцева (80), яка на старті змагань обіграла чешку Терезу Валентову (51).

Матч тривав 2 години 54 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 4:6, 6:3.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Перше коло, 22 квітня

Юлія Путінцева (Казахстан) – Тереза Валентова (Чехія) 6:4, 4:6, 6:3

Костюк і Путінцева зустрічалися у січні поточного року в Брісбені, українка перемогла в трьох сетах.

До другого раунду змагань у Мадриді раніше пройшли Дар'я Снігур (98), Юлія Стародубцева (53) та Ангеліна Калініна (110). Еліна Світоліна (7) стартує одразу з цієї стадії змагань.