Представниця Казахстану стане суперницею Костюк по другому колу в Мадриді
Марта Костюк
WTA
Марта Костюк (23) дізналася суперницю в другому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді. Нею стала казахстанка Юлія Путінцева (80), яка на старті змагань обіграла чешку Терезу Валентову (51).
Матч тривав 2 години 54 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 4:6, 6:3.
Mutua Madrid Open – WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Перше коло, 22 квітня
Юлія Путінцева (Казахстан) – Тереза Валентова (Чехія) 6:4, 4:6, 6:3
Костюк і Путінцева зустрічалися у січні поточного року в Брісбені, українка перемогла в трьох сетах.
До другого раунду змагань у Мадриді раніше пройшли Дар'я Снігур (98), Юлія Стародубцева (53) та Ангеліна Калініна (110). Еліна Світоліна (7) стартує одразу з цієї стадії змагань.