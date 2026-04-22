Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Представниця Казахстану стане суперницею Костюк по другому колу в Мадриді

Станіслав Матусевич — 22 квітня 2026, 19:43
Представниця Казахстану стане суперницею Костюк по другому колу в Мадриді
Марта Костюк (23) дізналася суперницю в другому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді. Нею стала казахстанка Юлія Путінцева (80), яка на старті змагань обіграла чешку Терезу Валентову (51).

Матч тривав 2 години 54 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 4:6, 6:3.

Mutua Madrid Open WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Перше коло, 22 квітня

Юлія Путінцева (Казахстан) – Тереза Валентова (Чехія) 6:4, 4:6, 6:3

Костюк і Путінцева зустрічалися у січні поточного року в Брісбені, українка перемогла в трьох сетах.

До другого раунду змагань у Мадриді раніше пройшли Дар'я Снігур (98), Юлія Стародубцева (53) та Ангеліна Калініна (110). Еліна Світоліна (7) стартує одразу з цієї стадії змагань.

Марта Костюк Мадрид Юлія Путінцева

Марта Костюк

