Костюк – про майбутній чвертьфінал у Мадриді проти Носкової: Ми багато тренувалися разом

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала свій вихід до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000 у Мадриді та поділилася думками щодо своєї наступної суперниці, чешки Лінди Носкової.

Слова Костюк наводить Великий теніс України.

" Думаю, незалежно від турніру, завжди приємно доходити до стадії чвертьфіналу. Попереду ще довгий шлях, але я задоволена тим, як складається турнір, і рада, що завтра буде день відпочинку", – сказала Марта.

Костюк жодного разу не грала в офіційних матчах проти Носкової, проте багато тренувалася з нею.

"Ми ніколи не грали одна проти одної в офіційних матчах, але багато разів тренувалися разом. Настільки багато, що я навіть думала, що вже зустрічалася з нею на турнірах, але ні. Вона потужно б'є, в неї дуже важкі м'ячі. Це однозначно буде непростий матч. Будь-яка тенісистка, яка дійшла до цієї стадії, – дуже високого рівня. Я трошки дивилася сьогоднішній її матч з Коко Гофф. Неймовірний камбек, взагалі неочікуваний, дійсно неймовірний".

Чвертьфінал у Мадриді між Костюк і Носковою відбудеться 29 квітня.

