Костюк – про майбутній чвертьфінал у Мадриді проти Носкової: Ми багато тренувалися разом
Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала свій вихід до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000 у Мадриді та поділилася думками щодо своєї наступної суперниці, чешки Лінди Носкової.
Слова Костюк наводить Великий теніс України.
"Думаю, незалежно від турніру, завжди приємно доходити до стадії чвертьфіналу. Попереду ще довгий шлях, але я задоволена тим, як складається турнір, і рада, що завтра буде день відпочинку", – сказала Марта.
Костюк жодного разу не грала в офіційних матчах проти Носкової, проте багато тренувалася з нею.
"Ми ніколи не грали одна проти одної в офіційних матчах, але багато разів тренувалися разом. Настільки багато, що я навіть думала, що вже зустрічалася з нею на турнірах, але ні.
Вона потужно б'є, в неї дуже важкі м'ячі. Це однозначно буде непростий матч. Будь-яка тенісистка, яка дійшла до цієї стадії, – дуже високого рівня. Я трошки дивилася сьогоднішній її матч з Коко Гофф. Неймовірний камбек, взагалі неочікуваний, дійсно неймовірний".
Чвертьфінал у Мадриді між Костюк і Носковою відбудеться 29 квітня.
