Калініна поступилася ексдругій ракетці світу в першому колі турніру в Румунії

Ангеліна Калініна (59) не змогла обіграти ексдругу ракетку світу з Іспанії Паулу Бадосу (115) на старті турніру серії WTA 250 у румунських Яссах.

Гра тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 1:6.

За поєдинок Калініна 2 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 2 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 4 помилки на подачі та 6 брейків.

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Ясси, Румунія, грунт

Призовий фонд: $246,388

Перше коло, 14 липня

Ангеліна Калініна (Україна) – Паула Бадоса (Іспанія) 3:6, 1:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що попереднім турніром, на якому виступала Калініна, був Вімблдон, де українка поступилася в першому колі представниці Узбекистану Каміллі Рахімовій.