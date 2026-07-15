Калініна поступилася ексдругій ракетці світу в першому колі турніру в Румунії
Ангеліна Калініна
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Ангеліна Калініна (59) не змогла обіграти ексдругу ракетку світу з Іспанії Паулу Бадосу (115) на старті турніру серії WTA 250 у румунських Яссах.
Гра тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 1:6.
За поєдинок Калініна 2 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 2 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 4 помилки на подачі та 6 брейків.
UniCredit Iasi Open – WTA 250
Ясси, Румунія, грунт
Призовий фонд: $246,388
Перше коло, 14 липня
Ангеліна Калініна (Україна) – Паула Бадоса (Іспанія) 3:6, 1:6
Суперниці раніше не зустрічалися.
Нагадаємо, що попереднім турніром, на якому виступала Калініна, був Вімблдон, де українка поступилася в першому колі представниці Узбекистану Каміллі Рахімовій.