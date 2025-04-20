Світоліна, Костюк та інші українки дізналися суперниць на турнірі в Мадриді

Шість українських тенісисток дізналися своїх перших суперниць на грунтовому турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді, який пройде з 22 квітня по 4 травня.

Еліна Світоліна (18) і Марта Костюк (25) отримали відповідно 17 і 24 номери посіву, тому пропускають перше коло.

Суперниця Світоліної по другому раунду змагань визначиться у поєдинку між Жаклін Крістіан (66, Румунія) та Сонай Картал (59, Велика Британія).

Костюк зіграє з переможницею матчу між Сюзан Ламенс (69, Нідерланди) та Еммою Радукану (47, Велика Британія).

Даяна Ястремська (46) у першому колі зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації.

Ангеліна Калініна (65) поміряється силами з Іриною-Камелією Бегу (74, Румунія).

У кваліфікації турніру заявлені Юлія Стародубцева (103) та Дар'я Снігур (139).

Стародубцева у півфіналі відбору зіграє проти Хлое Паке (123, Франція), а Снігур – з Марією Лурдес Карле (118, Аргентина).

Нагадаємо, що 20 квітня Еліна Світоліна стала переможницею турніру серії WTA 250 у французькому Руані.