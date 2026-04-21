Снігур стала першою українкою, яка пройшла кваліфікацію на турнірі в Мадриді

Станіслав Матусевич — 21 квітня 2026, 19:08
Дар'я Снігур
Дар'я Снігур (98) пройшла до основної сітки на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді. У фіналі кваліфікації українка впоралася з бельгійкою Ганне Вандевінкель (92).

Гра тривала 2 години 2 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(4), 6:4.

За поєдинок Снігур 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 3 помилки на подачі та 5 брейків.

Mutua Madrid Open WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Фінал кваліфікації, 21 квітня

Дар'я Снігур (Україна) – Ганне Вандевінкель (Бельгія) 7:6(4), 6:4

Суперниці зустрічалися втретє, українка здобула дебютну перемогу. Снігур вперше в кар'єрі зіграє в основній сітці турніру серії WTA 1000. Перша суперниця Дар'ї в основі змагань визначиться після завершення всіх матчів кваліфікації.

Окрім Снігур, матч фіналу кваліфікації 21 квітня проводить Ангеліна Калініна (110). Юлія Стародубцева свій поєдинок росіянці Павлюченковій програла.

