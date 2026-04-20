Калініна слідом за Стародубцевою та Снігур подолала півфінал відбору на турнір серії WTA 1000 у Мадриді

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (110) вийшла у фінал відбору на турнір серії WTA 1000 у Мадриді, перегравши представницю Іспанії Маріну Бассольс (183).

Матч, який тривав 1 годину та 5 хвилин, завершився з рахунком 6:2, 6:1.

За вихід в основну сітку турніру Ангеліна побореться з американкою Слоан Стівенс (396), яка у першому раунді відбору перемогла француженку Діан Паррі (95).

Mutua Madrid Open 2026 – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,235,540

Кваліфікація, перший раунд

Маріна Бассольс (Іспанія) – Ангеліна Калініна (Україна) 2:6, 1:6

Нагадаємо, раніше у фінал кваліфікації також пробилися Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур.

Як відомо, в основній сітці турніру виступлять Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олександра Олійникова.